Ordu’da Ramazan’ın simgesi haline gelen uzun yol şoförlerine iftariyelik dağıtımı bu sene de Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra başlatılan uygulama uzun yol şoförleri ve vatandaşlardan büyük takdir topluyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ile birlikte yaptığı çeşitli çalışmalarla birçok vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 5 yıl önce başladığı uzun yol şoförlerine ve şehirlerarası seyahat eden vatandaşlara iftariyelik ikramı bu sene de devam ediyor.

BAŞKAN GÜLER’İN GÖREVE BAŞLAMASINDAN SONRA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Ordu’dan geçen uzun yol şoförleri başta olmak üzere iftara yetişemeyen vatandaşların uğrak noktası olan Ramazan iftariyelik dağıtım noktaları Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından sonra her Ramazan’da hizmet veriyor. Yapılan bu uygulama özellikle Ordu üzerinden doğu ve batı istikametine yük taşıyan uzun yol şoförlerini mutlu etti. İftar saatlerini Ordu’ya göre ayarlayan şoförler bu uygulama nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdiler.

“5 YILDIR ORUCUMUZU ORDU’DA AÇIYORUZ”

İftar saati Ordu Büyükşehir Belediyesinin yol üzerinde kurduğu iftariyelik stantlarında oruçlarını açan uzun yol şoförleri aldıkları hizmet karşısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şoförler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftarımızı Ordu’da açıyoruz. Biz uzun yol şoförleri olarak yıllardır iftar saatimizi Ordu’ya göre ayarlıyoruz. Bu akşam da buradayız. Durduk, mola verdik. İftarımızı açacağız. Burada böyle güzel bir hizmet var, teşekkür ediyoruz. Yapanlardan emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftariyelik hizmeti Ramazan ayı boyunca şehrin giriş ve çıkışlarında uygulanmaya devam edecek.