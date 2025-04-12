AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan İMOK Kınık Belediyesi Tırmanma Yarışı, 12-13 Nisan tarihlerinde ICRYPEX, Kınık Belediyesi, Yaşaroğlu Otomotiv ve Salados katkılarıyla İzmir Kınık'ta gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen ve Kınık Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda koşulacak yarışta 4 ayrı kategoride 21 otomobil mücadele edecek.

12 Nisan Cumartesi saat 17.30’da Kınık Taksi Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak organizasyonda, 13 Nisan Pazar günü saat 12.30’da ilk aracın startı verilecek. 3 çıkıştan oluşan yarış, Saat 18.00'deki ödül töreni ile son bulacak.