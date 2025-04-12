Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ilk gün sona erdi Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ilk gün sona erdi

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan İMOK Kınık Belediyesi Tırmanma Yarışı, 12-13 Nisan tarihlerinde ICRYPEX, Kınık Belediyesi, Yaşaroğlu Otomotiv ve Salados katkılarıyla İzmir Kınık'ta gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen ve Kınık Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda koşulacak yarışta 4 ayrı kategoride 21 otomobil mücadele edecek.

12 Nisan Cumartesi saat 17.30’da Kınık Taksi Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak organizasyonda, 13 Nisan Pazar günü saat 12.30’da ilk aracın startı verilecek. 3 çıkıştan oluşan yarış, Saat 18.00'deki ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: İGF