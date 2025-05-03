Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu’na katılacak sporseverler için numara dağıtımı yapıldı.BURSA (İGFA) - Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu’na katılacak olan sporcular, göğüs numaralarını teslim aldı. Bu yılki koşuya 799 erkek ve 480 kadın olmak üzere toplam 1299 kişi kayıt yaptırdı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan koşuya, yurtdışından da ilgi büyük. Afrika ve Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de katılan onlarca yabancı sporcu, koşuda ter dökecek.

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, yarın saat 10.00’da Tophane Saltanat Kapı’dan start alacak. Yaklaşık 4 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek olan koşu, Pınarbaşı Parkı’nda son bulacak. Yaş sınırlamasının bulunmadığı bu özel koşuda, yaşları 5 ile 70 arasında değişen sporseverler, parkuru tamamlayabilmek için mücadele ortaya koyacak.

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu’na katılacak olan sporcular için düzenlenen numara dağıtımına katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tüm sporseverlere başarılar diledi.