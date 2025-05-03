Kayseri Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, mayıs ayının ilk hafta sonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 4 Mayıs Pazar günü yine tezgâh açıyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara, bayram tatilinin son gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.