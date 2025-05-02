Karatay Belediyespor Kulübü, Selçuklu Kick Boks Kupası'nda fırtına gibi esti. 9 sporcuyla turnuvaya katılan kulüp, birbirinden başarılı performanslara imza atarak toplamda 6 derece elde etti.KONYA (İGFA) - Konya’da düzenlenen İller Arası Selçuklu Kick Boks Kupası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Üç gün süren turnuvada, Karatay Belediye Spor Kulübü, sergilediği üstün performansla adından söz ettirdi. 9 sporcuyla müsabakalara katılan Karatay ekibi, turnuvayı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Bu sonuçla birlikte Karataylı sporcular, toplam 6 derece elde ederken, Yıldızlar kategorisinde de takım halinde 3’üncülük kupasını kazandı.

Karatay Belediye Spor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler ise şu şekilde: Ahmet Hakan Göksel – 54 kg Gençler Full Contact: 1.’lik (Altın Madalya), Burak Cüneyt Kaynak – 71 kg Büyükler Full Contact: 1.’lik (Altın Madalya), Uğur Ali Göksel – 42 kg Yıldızlar Kick Light: 2.’lik (Gümüş Madalya), Muhammed Mustafa Bulut – 47 kg Yıldızlar Kick Light: 2.’lik (Gümüş Madalya), Eyyüp Ali Ercan – 69 kg Yıldızlar Kick Light: 3.’lük (Bronz Madalya), Abdülsamed Acar – 86 kg Gençler Full Contact: 3.’lük (Bronz Madalya)

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca turnuvada derece elde eden sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Karatay Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her zaman destekliyoruz. Gençlerimizin sporla iç içe olması, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşamlarının güçlenmesine de katkı sunuyor. Selçuklu Kick Boks Kupası’nda 6 madalya kazanan ve takım halinde 3.’lük kupasını ilçemize getiren sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Karatay’da sporu tabana yaymak, her branşta yetenekli gençlerimizi keşfetmek ve desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”