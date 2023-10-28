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Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik üreticilerin beklediği çeltik fiyatlarını açıkladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

TMO’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ve fiyatlar şöyle: “Çeltik hasadı Eylül ayının ikinci yarısından itibaren başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %75 seviyelerine ulaşmıştır. 2023 yılı çeltik üretimimizin 900 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bugüne kadar çeltik piyasaları yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları şekillendirilmiştir.”

Gelinen noktada, 2023 dönemi TMO çeltik alım fiyatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Baldo grubu çeltikler : 24.000 TL/Ton, (55 Randıman)

Cammeo grubu çeltikler : 23.000 TL/Ton (58 Randıman)

Osmancık grubu çeltikler : 20.000 TL/Ton, (60 Randıman)

Üreticilerimize, mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi destekleri Tarım ve Orman Bakanlığımızca ayrıca ödenecektir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular 30.10.2023’ten itibaren alınabilecek olup alımlara aynı gün başlanacaktır.