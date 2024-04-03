TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçında Çekya’dan BK Opava’yı 63-88 mağlup etti.MACARİSTAN (İGFA) - Bu yıl 2.’si gerçekleştirilen ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) TOFAŞ U18 Genç Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi BK Opava ile karşı karşıya geldi. Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Olah Gabor Arena’da oynanan mücadelede rakibini baştan sonra üstün bir oyun sergileyerek 63-88 mağlup eden Caner Topaloğlu yönetimindeki Mavi Yeşilliler, grubundaki ilk galibiyetine imza attı.

BK Opava karşısında Efe Postel 18 sayı-9 ribaund-2 asist-2 top çalma-1 blok ile takımın en skorer ismi olurken; Ahmet Berkay Gönül de 15 sayı-12 ribaund-5 asist ile double-double yaptı. Ömer Alp Engin ve Batu Eryurtlu da 12’şer sayıyla maçı çift hanelerde tamamlayan diğer isimler oldu.

2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü gününde TOFAŞ, 4 Nisan Perşembe günü Almanya temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak mücadele Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Grup maçları sonunda 4 grup galibi yarı finalde eşleşecek. Galip gelen iki takım ise şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Gruplarında ikinci olan takımlar turnuvada 5'inci ile 8'inci sıralar için; üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise genel klasmanda 9'uncu ile 13'üncü sıralar için sıralama maçları oynayacak.