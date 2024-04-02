TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife ile kozlarını paylaşacak. 3 Nisan Çarşamba günü Santiago Martin Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) iki yıl aradan sonra bir kez daha çeyrek final mücadelesi verecek olan TOFAŞ, serinin ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ile karşı karşıya geliyor. TOP 16 turunda I Grubu ikincisi olan ve K Grubu’nu 4 galibiyet-2 mağlubiyetle lider bitiren Tenerife ile son 8’de eşleşen Bursa temsilcisi, rakibinden 2 yıl önceki eşleşmenin rövanşını almaya çalışacak. İspanya deplasmanından galibiyetle dönerek avantajı eline almak isteyen Mavi Yeşillilerde bu önemli maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan çeyrek final karşılaşmalarında rakibine İspanya’da 78-77; Bursa’da ise 73-74 mağlup olan TOFAŞ, o sezonda Dörtlü Final biletini İspanyol ekibine kaptırmıştı.

“Lenovo Tenerife – TOFAŞ Bursa” Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçı 3 Nisan Çarşamba günü Santiago Martin Arena’da oynanacak. Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak mücadeleyi Fransa’dan Yohan Rosso, Slovenya’dan Boris Krejic ile Bulgaristan’dan Martin Horozov hakem üçlüsü yönetecek.

İki galibiyete ulaşan tarafın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Dörtlü Final bileti alacağı serinin ikinci maçına 10 Nisan Çarşamba saat 19.00’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Eşitlik halinde ise seri bir kez daha İspanya’ya taşınacak ve son maç 17 Nisan Çarşamba TSİ 21.00’de Tenerife’nin sahasında, Santiago Martin Arena’da oynanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final serisinde Lenovo Tenerife’yi elemesi halinde Belgrad’daki Dörtlü Final’in yarı final ayağında Telekom Baskets Bonn - Peristeri bwin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.