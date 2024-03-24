Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa ile mücadele eden TOFAŞ karşılaşmayı 83-90 kaybetti. Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ evinde Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği konuk ekibin 14-26 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta TOFAŞ farkı kapatmak için çabalasa da soyunma odasına 37-45 Daçka üstünlüğü ile gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında aradaki farkı kapatan Tofaş çeyreğin bitimine 4 dakika 25 saniye kala skoru 53-53'e getirdi.

Ev sahibi ekip TOFAŞ son periyotta umduğunu bulamadı. Karşılaşma 83-90 Darüşşafaka Lassa üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler:Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Cassius Winston 18, Cem Küçüközkan, Tevfik Akdamar, Omar Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2 J. J. O'brien 11, Zeljko Sakic 3, Austin Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3

Baş Antrenör: Orhun Ene

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Tolga Kay, Brendan, D Andre Adams 16, James Woodard 15, Muhammad Rahman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Can Korkmaz 3, Berk Demir 12, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Jashua Eura Cartlon 10, Lloyd Kanda Pandi, Muhsin Yaşar 10

Baş Antrenör: Rüçhan Tamsöz