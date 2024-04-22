TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 111-91’lik skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tolga Geçim’in elinden buldu. Austin Wiley ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 5.20’de televizyon molasına 11-9 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü rakip sayılarına Cassius Winston, Ege Demir ve Özgür Cengiz ile karşılık verirken ilk periyodu 22-21 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Pınar Karşıyaka Errick Mc Collum’un üçlüğüyle 22-24 öne geçse de TOFAŞ Basketbol Takımı, Ege Demir ve Caleb Homesley’in sayılarıyla 28-27 yeniden üstünlüğü sağladı. Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası Austin Wiley ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle bu bölümde 13-0’lık seri yakalayan Mavi Yeşilli takım, 14.40’ta farkı çift hanelere (37-27) çıkarırken, Cassius Winston, Austin Wiley, Caleb Homesley ve Tolga Geçim ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, J.J. O’Brien, Cassius Winston ve Zeljko Sakic’in basketleriyle soyunma odasına 54-46 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Bursa ekibi Cassius Winston ve Caleb Homesley’in sayılarıyla 12 sayılık farkı (59-47) yakalarken, Austin Wiley, Caleb Homesley ve J.J. O’Brien’ın basketleri 25. dakikada skoru 68-57’ye taşıdı. Çeyreğin kalan bölümde İzmir temsilcisinin farkı eritmesine izin vermeyen TOFAŞ, Austin Wiley, Mustafa Kurtuldum, Caleb Homesley ve Cassius Winston’ın sayılarıyla son çeyreğe 82-73 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyoda Errick Mc Collum’un sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka önce 31. dakikada farkı 5’e (82-77) ardından 33. dakikada farkı 3’e (84-81) çekti. Tolga Geçim’in kritik üçlüğü sonrası rakip sayılarına Cassius Winston, Tolga Geçim ve Austin Wiley ile karşılık vermeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 3.29 kala rakip takım molasına 97-89 önde girerken, molda dönüşü de Cassius Winston Tolga Geçim ve Caleb Homesley ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, parkeden 111-91 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka karşısında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 27 sayı-7 ribaund-5 asist-31 verimlilik puanıyla maçın oyuncusu olurken; Cassius Winston 29 sayı-2 ribaund-3 asist ile en skorer isim oldu. Austin Wiley’in 20 sayı-11 ribaund-2 blok ile double-double yaptığı karşılaşmada Tolga Geçim 15 sayı-2 ribaund-6 asist ile katkı verdi. Marcus Denmon ve Omar Prewitt ise yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

Ligdeki 11. galibiyetini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, sıradaki maçını 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki maç saat 20.30’da başlayacak. Mavi Yeşilliler, bu maçın ardından ise 27. hafta erteleme maçında 1 Mayıs Çarşamba günü Çağdaş Bodrumspor’a konuk olacak.