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Tofaş Spor Kulübü spor okulu öğrencilerinin katıldığı Tofaş Spor Okulları Kremlin Kış Kampı 22-26 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nün Türkiye’nin dört bir yanındaki spor okulları arasında Antalya’da düzenlediği Tofaş Spor Okulları Kremlin Kış Kampı renkli görüntülere sahne oldu.

Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya Kremlin Palace Otel’de gerçekleştirilen kampa Diyarbakır Tofaş Spor Okulu, Yalova Tofaş Spor Okulu, Eryaman Tofaş Spor Okulu’ndan olmak üzere 2010-2014 arası doğumlu 100’e yakın ile kulüplerin 10 antrenörleri katıldı.

Kampa katılan gençler, basketbol antrenmanı ve maç deneyiminin yanı sıra düzenlenen etkinliklere katılarak kampın tadını doyasıya çıkardı.

Renkli aktivitelere sahne olan kampta havuz kullanımı, açık oyun alanları, konsol oyun alanları, karaoke, gece sineması gibi etkinliklere katılan takımlar, farklı rakiplerle maç yapma imkanı bulurken; yaş kategorilerinde sıralama yapılmaksızın katılım sağlayan tüm sporcular anı madalyasıyla ödüllendirildi. Tofaş Spor Okulları Kremlin Kış Kampı, tüm takımların bir arada olduğu toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.