TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 10 Nisan Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ile Bursa’da oynayacağı çeyrek final karşılaşmasının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) yoluna başarılı bir şekilde devam eden TOFAŞ, çeyrek final mücadelesinde 10 Nisan Çarşamba günü sahasında İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife’yi ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden tek Türk takımı olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Belgrad’da gerçekleştirilecek Dörtlü Final’e kalmayı hedeflerken, sahasında oynayacağı bu önemli mücadelede Bursalı basketbol severlerin desteğini bekliyor. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 12.00’den itibaren açık olacak.