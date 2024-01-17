Tahmini Okuma Süresi: dakika

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turundaki son maçında Yunanistan deplasmanında PAOK mateco’yu 71-84 mağlup ederek son 16’ya kalmayı başardı.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) play-in eleme turundaki 3. maçta TOFAŞ, PAOK mateco’ya konuk oldu. PAOK Sports Arena’da oynanan mücadeleye Cassius Winston, Marcus Denmon, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcus Denmon ile buldu. Austin Wiley’in basketleri sonrası J.J. O'Brien’ın üçlüğüyle 2.30’da skoru 3-8 yapan Bursa ekibi, 5. dakikada durum 10-10 eşitlense de rakip sayılarına J.J. O'Brien, Austin Wiley ve Omar Prewitt ile karşılık vererek ilk periyodu 19-22 önde kapattı.

İkinci periyodun başında ev sahibi takım 23-22 üstünlüğü sağlarken; Luke Maye’in sayılarıyla yeniden öne geçmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Austin Wiley’in basketleri sonrası Cassius Winston’ın üçlüğüyle 17. dakikada 7 sayılık farkı (29-36) yakalarken, soyunma odasına 34-40 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Austin Wiley, Omar Prewitt ve J.J. O'Brien’ın sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, Özgür Cengiz’in üçlüğüyle 24.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 39-50. Omar Prewitt-J.J. O'Brien ikilisinin elinden bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 17 sayıya (39-56) çıkaran Bursa ekibi, Tolga Geçim ve Özgür Cengiz’in basketleriyle son çeyreğe 49-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında 8-0 seri bulan PAOK mateco, 31.30’da farkı 5 sayıya çekti: 57-62. Ancak krizden J.J. O'Brien’ın üçlüğüyle çıkan TOFAŞ, Cassius Winston ve Marcus Denmon’ın üçlükleriyle bitime 6.51 kala skoru 57-71 yaptı. Kalan bölümde oyunu iyi kontrol eden TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Cassius Winston ve Marcus Denmon ile karşılık verirken, bitime 1.38 kala fark yeniden tek hanelere (71-79) inse de Mavi Yeşilliler, Zeljko Sakic’in basketleriyle parkeden 71-84 galip ayrılmayı başardı.

PAOK mateco deplasmanında TOFAŞ’ta J.J. O'Brien 15 sayı; Omar Prewitt 12 sayı; Austin Wiley ve Marcus Denmon ise 11’er sayıyla oynadı. Caleb Homesley, gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

SON 16’DA I GRUBU’NDA YER ALACAK

Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdıran TOFAŞ Basketbol Takımı, TOP 16 turunda I Grubu’nda yer alacak. Mavi Yeşillilerin gruptaki rakipleri ise İspanya’dan Unicaja Malaga, Fransa’dan SIG Strasbourg ile play-in eleme turunda gelecek Cholet / Sassari eşleşmesinin galibi olacak.