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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turundaki son maçında Yunanistan deplasmanında PAOK mateco ile kozlarını paylaşacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) TOP 16’ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ, play-in eleme turu serisindeki son maçında Yunanistan temsilcisi PAOK Mateco’ya konuk olacak.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 95-63 gibi farklı bir skorla mağlup ederek saha avantajını eline alan ancak Bursa’da oynanan maçta iki uzatma sonucu parkeden 86-87 mağlup ayrılan Mavi Yeşilliler, serinin bir kez daha Selanik’e taşınmasını engelleyememişti.

Serinin üçüncü maçıyla “Avrupa’da tamam mı, devam mı” maçına çıkacak olan Bursa ekibi, parkeden galibiyetle ayrılarak adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

“PAOK mateco – TOFAŞ” arasında 16 Ocak Salı günü PAOK Sports Arena’da oynanacak BCL play-in eleme turu serisi üçüncü maçında hava atışı Türkiye saatiyle 20.30’da olacak. Tivibu Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak mücadeleyi İspanya’dan Antonio Rafael Conde Ruiz, Bosna Hersek’den Ademir Zurapovic, Polonya’dan Wojciech Liszka hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turunu başarıyla geçmesi halinde TOP 16 turunda İspanya’nın Unicaja Malaga, Fransa’nın SIG Strasbourg ile play-in eleme turundaki Cholet / Sassari eşleşmesinin galibiyle I Grubu’nda mücadele verecek.