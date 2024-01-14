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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 16. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor’a son saniye basketiyle 87-86 mağlup oldu.BURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk haftasında TOFAŞ, Reeder Samsunspor’a konuk oldu. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan 16. hafta mücadelesine Özgür Cengiz, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Tolga Geçim, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Austin Wiley ile buldu.

Caleb Homesley’in basketi sonrası Özgür Cengiz’in üçlüğüyle 2-8 öne geçen Bursa ekibi, Caleb Homesley ve Austin Wiley’in sayılarıyla 6. dakikada televizyon molasına 9-13 üstünlükle girerken, mola dönüşü rakip sayılarına Caleb Homesley, Özgür Cengiz ve Luke Maye ile karşılık veren konuk takım, ilk periyodu 13-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Omar Prewitt ve Caleb Homesley’in elinden üçlükler bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13.30’da farkı çift hanelere (23-33) çıkarırken, bu bölümde rakip takım bulduğu 9-0’lık seri ile 15. dakikada farkı 1’e indirdi: 32-33. Bu seriye Luke Maye’in üçlüğüyle son veren Mavi Yeşilliler, kalan bölümde rakip sayılarına Austin Wiley ve J.J. O’Brien ile yanıt verse de soyunma odasına 47-46 geride girdi.

Üçüncü periyoda Luke Maye ve Caleb Homesley’in sayılarıyla 4-0’lık seri bularak başlayan ve 47-50 öne geçen TOFAŞ, Omar Prewit ve Caleb Homesley’in üçlükleri sonrası Austin Wiley, Omar Prewitt ve J.J. O’Brien ile skor bulmaya devam etti. Austin Wiley ve Luke Maye’in sayılarıyla son çeyreğe 66-71 üstünlükle giren TOFAŞ Basketbol Takımı, dördüncü periyodun başında Austin Wiley-J.J. O’Brien ikilisinin basketleriyle bitime 5.35 kala üstünlüğü elinde tuttu: 73-78. Üst üste bulduğu üçlüklerle son dakikaya girerken 81-79 öne geçen Reeder Samsunspor karşısında J.J. O’Brien’ın basketleri sonrası Omar Prewitt’in üçlüğüyle bitime 17 saniye kala skoru 81-85 yapan TOFAŞ, önce Nimrod Levi son topta da Matt Money’in üçlüklerine engel olamayınca parkeden 87-86 mağlup ayrıldı.

Samsun deplasmanında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 22 sayı; Austin Wiley 20 sayı; J.J. O’Brien 18 sayı; Omar Prewitt 12 sayıyla oynarken; Cassius Winston, Marcus Denmon ve Zeljko Sakic yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 20 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de sahasında Beşiktaş Emlakjet ile yapacak.