AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın Artova ilçesinde 1 milyar 125 milyon TL’yi aşan yatırımları inceledi. Hükümet konağı, TOKİ konutları, adalet sarayı ve yol projeleriyle ilçe, Artova modern bir cazibe merkezine dönüşüyor.TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Arslan, Tokat’ın Artova ilçesinde devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde denetledi.

Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Artova Belediye Başkanı Ali Güner, AK Parti yöneticileri ve mahalle muhtarlarının eşlik ettiği incelemelerde, ilçenin dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlar ele alındı.

3 bin metrekarelik yeni Artova Hükümet Konağı'nın 100 milyon TL yatırımla inşa edildiğini belirten Milletvekili Arslan, bu binanın vatandaş-devlet buluşmasının işlevsel bir sembolü olacağını söyledi. 2 bin 900 metrakare alana sahip Artova Adalet Sarayı, 75 milyon TL maliyetle yükseldiğini belirten Arslan, “Adalete erişimi hızlandıracak bu tesis, hukuk devleti ilkelerini güçlendirecek” dedi.

ULAŞIMDA DEV ADIMLAR

7,5 km’lik Artova-Pazar yolu, beton tekniğiyle tamamlanarak ticareti canlandırdı. 42 km’lik Artova-Zile Yolu’nun sathi kaplama çalışmaları başladı. 18 km’lik Tokat-Artova Yolu ise 600 milyon TL yatırımla tamamlanma aşamasında. Arslan, “Bu yollar, mesafeleri ve fırsatları kısaltacak” dedi.

Milletvekili Arslan, muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.