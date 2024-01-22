Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sivas'ta yaşayan Tokatlılar, Sivas Tokatlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Çok sayıda siyasinin de katıldığı etkinlikte, toplumun temeli olan aile ve ailenin direği kadınların önemine vurgu yapıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas ve Tokat'tan siyasetçilerin katılımıyla Sivas Tokatlılar Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlik gerçekleşti. Bu özel geceye, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, TÜRASAŞ Bölge Müdürü Atanur Karadağ, TANAP Bölge Müdürü Ceyhun Turan, çeşitli sendika başkanları ve davetliler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Sivas Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çakan yaptı. Çakan, dernek yönetiminin her ay düzenli toplantılar gerçekleştirdiğini belirterek, Kasım ayındaki toplantıya Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu'nun da katıldığını söyledi. Arslan ve Aksu'ya teşekkür eden Çakan, özellikle iki yıl önce gerçekleştirilen Tokatlar Gecesi'nde maddi ve manevi destek sağlayan Arslan'a minnettarlığını ifade etti. Aralık ayı toplantısında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk'ün de katılımıyla Sivas'taki çeşitli yöneticileri ağırladıklarını belirtti. Çakan, toplumun temeli olan aile ve ailenin direği kadınların önemine vurgu yaparak, bu ayki toplantının amacının aile buluşması etkinliği gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Toplantıda Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Öztürk, konuşmasında Dernek Başkanı İsmail Çakan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu. Katılımcıları saygı ve hürmetle selamlayarak başladığı konuşmasında, derneğin Sivas ve Tokatlıları bir araya getirdiği için minnettarlığını ifade etti.

Öztürk, derneğin son dönemdeki çalışmalarına dikkat çekerek, yönetimin yeni vizyon ve heyecanla belirlediği aksiyon alanlarına vurgu yaptı. Özellikle Sivas'taki üniversitelerde öğrenim gören Tokatlı öğrencilere yönelik barınma ve eğitim sorunlarına çözüm bulma, genç ve kadın girişimcilere hükümetin sunduğu destekler hakkında bilgilendirme ve onların iş hayatında başarılı olmalarını destekleyici çalışmaların önemini belirtti. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve diğer desteklerin sağlanmasının önemine değindi.

Öztürk, Sivas ve Tokatlıların bürokrasi, sanayi, ticaret ve diğer alanlarda önemli bir güç oluşturduğunu, sayısal olarak değil, niteliksel olarak toplumda önemli yer edinmeleri gerektiğini vurguladı. Tokat ve Sivas'ın Türkiye için önemli olduğunu, bu şehirlerin insanlarının milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti. Kendisinin de Tokat doğumlu olup Sivas'ta çalışmış olmanın gururunu ve mutluluğunu dile getirdi.

Son olarak, Milletvekili Mustafa Arslan'a özellikle teşekkür ederek, onun Tokat ve Sivas için gösterdiği çabalara ve katkılara değindi. Toplantıya katılan herkese teşekkürlerini sunarak, kadın ve gençlik kollarının kurulması ve bu alanlardaki çalışmaların önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas ve Tokat'ın Anadolu'nun temel taşlarından olduğunu belirterek konuşmasına başladı. "Sivas ve Tokat'ın birlikteliği örnek bir birliktelik" diyen Arslan, bu iki şehrin akrabalık bağlarıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. Tokat'ta yaklaşık on bin Sivaslı, Sivas'ta ise 15 bin civarında Tokatlı yaşadığını belirterek, bu sayıların iki şehrin yakınlığını gösterdiğini söyledi.

Arslan, Sivas ve Tokat'ı daha da yakınlaştırmak için Çamlıbel Tüneli projesine özel bir önem verdiğini açıkladı. Geçmiş dönemde bu konuda çok çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projeyi desteklediğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na talimat verdiğini belirtti. Sivas ve Tokat milletvekillerinin bu büyük yatırımı bölgeye kazandırmak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Ayrıca, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ile birlikte Çamlıbel Tüneli'nin inşasını öncelikli gündem maddesi olarak belirlediklerini ifade etti. "Yol medeniyettir" diyerek, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yolların Türkiye'nin iç ticaretini ve trafik güvenliğini nasıl iyileştirdiğine dikkat çekti.

Arslan, Tokatlıların hızlı trene erişiminin kolaylaştırılması için Yıldızeli durağının yakında açılacağını belirtti. Tokat'ta demir yolu ile ilgili bir projeleri olduğunu ve önümüzdeki yıllarda hayata geçireceklerini söyledi. Çamlıbel Tüneli'nin tamamlanmasıyla Ünye yolunun kuzey-güney aksında en ekonomik ve pratik yol olacağını, bu yolun Sivas ve Tokat'ın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Son olarak, Arslan, Türkiye'nin iç ve dış gelişmelerine rağmen yatırımların devam ettiğini, geçmişte Tokat'a kırk milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını ve şimdi de on milyar liralık bir şehir hastanesi inşa ettiklerini belirtti. Bu hastanenin üniversite kampüsü içinde, tüm ilçelerden ulaşımı kolay bir alanda hayata geçirileceğini söyledi. Ülkenin yaşadığı depremler, seller, felaketler ve yangınlara rağmen yatırımların devam ettiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.