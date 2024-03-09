AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu'nun seçim stratejisi dikkat çekiyor.Nurhan İçmez / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Tokat'ta seçim heyecanı giderek artıyor. AK Parti'nin belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu, dikkat çekici bir kampanya stratejisi ile ön plana çıkıyor. Eroğlu'nun 101 projeden oluşan seçim vaatleri, kampanyanın merkezini oluşturuyor. Ancak bu projelerin tümünü bilboardlarda tanıtmak mümkün olmadığından, Eroğlu ve ekibi yaratıcı bir çözüm geliştirdi.

DİJİTAL ÇÖZÜM: urayasigmaz.com Eroğlu'nun seçim kampanya ekibi, projelerin detaylarını bilboardlara sığdıramayınca Burayasigmaz.com adında bir web sitesi oluşturdu. Bu site aracılığıyla, Eroğlu'nun 101 seçim projesi hakkında detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen bilboardlarda bulunan QR kodları sayesinde, vatandaşlar doğrudan bu siteye yönlendiriliyor ve projeler hakkında kapsamlı bilgi edinebiliyorlar.