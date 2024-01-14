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Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda zor anlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında yaptığı çalışmalar sonrası kapalı köy yolunun kalmadığını açıkladı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, etkisini gösteren kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon'da dün başlayan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirerek, hastane yollarını açık tuttu.

ANA ARTERLER AÇIK TUTULDU

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon genelinde 18 ilçe 717 mahallede ilçe belediye ekiplerini de koordine ederek 150 araç ve 300 personelle karla mücadele çalışmalarına gece gündüz demeden devam edilmektedir. 18 ilçe merkezindeki tüm ana arterler açık tutulurken, kapalı mahalle yollarına anında müdahale edildi."

ORTAHİSAR’DA KAPALI YOL KALMADI

“Dün gece özellikle 300 metre ve üzeri kotlarda örtü bırakan, 700 metre ve üzeri kotlarda ise yollarda ulaşımı etkileyen yoğun kar yağışına müdahale çalışması devam etmektedir. An itibarıyla 18 ilçenin 11’inde 59 mahalle yolunu ulaşımı açma çalışmaları eş zamanlı olarak devam etmekte olup, yarın sabaha kadar tamamının ulaşıma açılması hedeflenmektedir. Ortahisar ilçe merkezi ve kırsalda kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır.”

BAŞKAN ZORLUOĞLU PERSONELİNE KOLAYLIKLAR DİLEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise vatandaşların kar yağışı dolayısıyla sorun yaşamaması adına tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu dile getirerek, "Sahada çalışan ve yolların açık kalması için üstün çaba sarf eden tüm Büyükşehir ve TİSKİ çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.