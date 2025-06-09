Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Pülümür ilçesi Buyar Gölü’nde mahsur kalan 2 vatandaşın, 12 saatlik titiz bir arama kurtarma operasyonu sonucu Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sağ salim bulunduğunu duyurdu.TUNCELİ (İGFA) - Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pülümür ilçesi Buyar Gölü’ne 8 Haziran 2025 saat 19:12’de gitmek için yola çıkan 2 vatandaşın bölgede mahsur kaldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçildiğini açıkladı.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından değerlendirilen ihbarın ardından, gece boyunca süren 12 saatlik titiz bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, Bingöl’den gelen ve kaybolan 2 vatandaş sağ salim bulunarak Pülümür ilçesine getirildi.

https://twitter.com/sefikaygol/status/1931966096988377353

Vali Aygöl, başarılı operasyonu yürüten Kaymakamlık, AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.