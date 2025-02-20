Tunceli Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi'nde robotik kodlama eğitimleriyle hayatı kolaylaştıracak projeler üreten öğrencilerin özgüvenleri de gelişiyor.ANKARA (İGFA) - Tunceli'deki Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezinde haftanın belirli günlerinde atölyelere gelen öğrencilere, öğretmenleri tarafından robotik kodlamayla ilgili eğitimler veriliyor. Teorik ve uygulamalı derslerle öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler "mekanik yapı, manipülatör, aktüatör, sensör ve yazılım" gibi birçok konuda bilgi sahibi oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Savaş Tunçer; merkezde bilişim, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri bulunduğunu belirtti. Atölyelerin dışında öğrencilerin merkezdeki derslik ve kütüphanede eğitim gördüğünü anlatarak robotik kodlama sayesinde öğrencilerin hayal gücünü geliştirip yeni ürünler ortaya çıkardığını kaydeden Tunçer, geçen yıl öğrencilerinin TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatarak, "Öğrencilerimizi yine yarışmalara hazırlıyoruz ve projeler sunuyoruz. Robotik kodlama, öğrencilerde özgüven oluşturuyor" dedi.