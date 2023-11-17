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Türkiye’nin enerjisini emniyetli çalışma önceliğiyle kesintisiz bir şekilde karşılamayı sürdüren Tüpraş, dijital iş izin sistemini devreye aldıİZMİR (İGFA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, geleceğin yeni iş alanlarına odaklanan Stratejik Dönüşüm Planı ve 2050’de karbon nötr bir enerji şirketi olma hedefi kapsamında, sürdürülebilir rafinaj iş alanını destekleyen yenilikçi bir dijital uygulama başlattı.

Şirket, Türkiye’de ve enerji sektöründe bir ilke imza atarak ‘Dijital İş İzin Sistemi’ni hayata geçirdi.

Tüpraş’ın tüm rafinerilerinde devreye alınan ‘Dijital İş İzin Sistemi’ uygulaması ile üretim süreçlerinde emniyetli çalışmanın daha da güçlendirilmesi ve iş süreçlerinde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.

Dijital ve yenilikçi uygulama sayesinde rafinerilerde bakım ve proje işleri kapsamında gerçekleştirilen, özellikle kapalı alan girişleri, ateşli işler, enerji izolasyonu gerektiren çalışmalar ve kaldırma işleri gibi yüksek risk potansiyeli olan aktiviteler; insan, ekipman ve ortam bileşenleri ile detaylı bir şekilde standart olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda En iyi Uygulamalar (Best Practices) ve Alınan Dersler (Lessons Learned) referanslarıyla desteklenen tüm tedbirler yerine getiriliyor, işlerin emniyetli bir şekilde tamamlanması sağlanıyor.

Kullanıcı dostu bir yazılımla çalışmaları sahada takip etmeyi mümkün kılan ‘Dijital İş İzin Sistemi’ Tüpraş’ın sürdürülebilirlik faaliyetlerini desteklemesi bakımından da önem taşıdığını ifade eden Tüpraş Teknik Emniyet Direktörü Pınar Çağdaş Duran, sistemin devreye alındığı ünitelerdeki uygulama ile iş planlaması, işin riskinin daha nitelikli değerlendirilmesi, eşzamanlı işlerin yönetimi ve her an ulaşılabilir kayıt kontrolü imkânı sağladığını kaydetti.

Dijital iş izin sistemi uygulaması sayesinde Tüpraş’ın tüm rafinerilerinde yaklaşık 8 bin rafineri ve yüklenici çalışanı; sahada yapılan çalışmalarda risk değerlendirmelerini geliştirecek ve çalışma noktalarını sanal olarak takip edebilecek. Çalışmaları eşzamanlı yönetmeye imkân sunan sistem, izin onay-devir-askıya alma-kapatma süreçlerini standart ve çevik hale getirecek.