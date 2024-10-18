İsrail’in Lübnan’da Bekaa Vadisine yaptığı saldırıların bölgedeki Türk halkına yönelik olduğunu dile getiren Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Lübnan’da soydaşlarımız savaşın artık içindeler. Bölgede irtibat kurduğumuz Türk yapılanmalar, zor durumda olduklarını ifade ediyor” dedi.BURSA (İGFA) - İsrail’in Lübnan’da Bekaa Vadisine yaptığı saldırıların bölgedeki Türk halkına yönelik olduğunu dile getiren Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Lübnan’da soydaşlarımız savaşın artık içindeler. Bölgede irtibat kurduğumuz Türk yapılanmalar, zor durumda olduklarını ifade ediyor” dedi.

İsrail’in tüm Ortadoğu’yu bölgesel bir savaşa sürükleyen hamleleri devam ederken, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı Lübnan’da Türklerin yaşadığı bölgelerde de saldırıların başladığını duyurdu. Yazıcı, bölgeyle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydederek “Soydaşlarımız zor durumda” dedi.

BEKAA VADİSİ TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN AYRI TUTULAMAZ Konuya ilişin açıklama yapan Turgay Yazıcı, Lübnan’da Bekaa Vadisi’nin Türk soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölge olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, “Bekaa Vadisi bölgesine yapılan İsrail bombardımanı sonucunda ciddi şekilde yaralananlar var. Lübnan Bekaa Vadisi bölgesi, bizim topraklarımızdan ayrı tutulamaz. Orada asırlar öncesinden bu yana Türklüğünden asla vazgeçmemiş ve ay yıldızlı bayrak altına girmeyi umutla bekleyen soydaşlarımız var. Bizler özellikle Lübnan Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği Başkanı Ömer Hussien arkadaşımız aracılığıyla bölgeyle sürekli irtibat halindeyiz. Vaziyet her geçen gün daha zor bir hal alıyor. Lübnan’daki soydaşlarımızı yalnız bırakmamalıyız” dedi.

ABDÜLHAMİD HAN DÖNEMİNDE GİRİT TÜRKLERİ DE BÖLGEYE YERLEŞTİ Lübnan’daki Türk vatandaşların tarihine dair de bilgiler sunan Yazıcı, “Lübnan bölgesine Türklerin yerleşmesi farklı zaman ve periyotlarda gerçekleşmiştir. Kaynaklara göre; Tolunoğlu, Akşit, Memlük Hanedanlığı dönemlerinde ilk Türkmen yerleşimlerinin olduğunu göstermektedir. Son olarak Sultan Abdülhamid Han döneminde de Girit Türklerinden ve mübadele döneminde bölgeye Türklerin yerleştiği bilinmektedir” diye konuştu.

ASIRLARDIR TÜRKLER O TOPRAKLARDA Türklerin bölgedeki varlığının çok eski tarihlere dayandığını hatırlatan Yazıcı, “Türk soydaşlarımız asırlardır o topraklarda. Selçuklu döneminde Türkmen akınları sonucunda çok sayıda Türk’ün bölgeye yerleştiğini söyleyebiliriz. Bekaa vadisi Türkmenleri Selçuklu döneminde gelen Türkmenlerin torunlarıdır. Bir Selçuklu atabeyliği olan Zengiler döneminde de stratejik önemi olan bölgelere Türkmen aşiretlerinin yerleştirildiği bilinmektedir. Ayrıca Memlük Devleti döneminde 14. yüzyıl başlarında da Türklerin bir kısmının Lübnan bölgesine yerleştiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde Lübnan’a ilk Türk yerleşimi Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi öncesinde Osmanlı askerlerinin lojistik dinlenme ve güvenlik ihtiyacını sağlamak amacıyla bölgeye yerleştirilen Türkmenlerden meydana geliyor. Osmanlı Devleti bölgedeki Türk varlığını güçlendirerek sefer dönüşü ve sonraki seferler sırasında Türkmen köylerini birer lojistik durağı olarak kullanmayı, istihbarat elde etmeyi ve olası saldırılara karşı güvenli bölge oluşturmayı amaçlamıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde bölgedeki Türkmenler Hac yolunun korunması görevini üstlenmiştir. Bölge Osmanlı devrinde Türk aileler tarafından yönetilmiş ve Osmanlı dönemi boyunca Lübnan’da huzur ve istikrar hakim olmuştur” şeklinde konuştu.

İSRAİL ÖZELLİKLE Mİ SALDIRIYOR? Turgay Yazıcı, İsrail’in özellikle Bekaa Vadisi bölgesine yaptığı saldırıların Türk soydaşlarımızı yok etmeye yönelik saldırılar olduğunu ifade ederek; “Soydaşlarımız ateş hattında. Bölgede çatışmanın şiddetlenmesine, kültürel ve milli tahribatlara asla izin verilmemeli. 2200 yıllık devlet aklının buna müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuda bilgi sahibi olmasını, Lübnan’da soydaşlarımızın olduğunu bilmesini arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu