Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresine alternatif iki yeni turistik tren, ikinci seferini gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Ankara - Diyarbakır seferini yapan turistik tren ikinci seferinin ilk durağı olan Malatya’da mola verdi.

Turistik tren yolcularını Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Basri Akdemir, Malatya İl Kültür MüdürYardımcısı Ali Cengiz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Ömer Kaçmaz ve personeller karşıladı. Turistik tren yolcuları Malatya’ya ayak basar basmaz davul zurna eşliğinde halay çekip, video ve fotoğraf çektiler.

Malatya turu yapan turistik tren misafirleri daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Sokağı’nı gezdiler. Sanat Sokağı’nda bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesi, Kültür Evi Müzesi, DamascusÇeliği Atölyesi, Radyo Gramofon Müzesi, Turgut Özal Anı Evi ve Buğday Müzesi’ni ziyaret eden misafirler, GülenYüzler Kafe’sinde eğlenceli vakit geçirdiler.

Sanat Sokağı’nda bulunan Damacus Çeliği ustası Yusuf BayyiğitTuristik trenle Malatya’ya gelen misafirlereatölyede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Damascusatölyesinde çeliğin sanata nasıl dönüştürdüğünü de anlatan Damacus Çeliği ustası Yusuf Bayyiğit, daha önce yapmış olduğu eserleri gelen misafirlere uygulamalı olarak gösterdi.

Malatya’da 3 saat kalan turistik tren misafirleri, Sanat Sokağı’nda gerçekleştirdikleri geziyi çok beğendiklerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.