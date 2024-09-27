Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü yaptığı açıklama ile kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, yaptığı açıklamada; 27 Eylül Dünya Turizm Günü’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MÜZELER, KÜLTÜR TURİZMİNİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİDİR

1980 yılından itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihi, Dünya Turizm Günü olarak kutlandığını hatırlatarak sözlerine başlayan Avcı, “Dünya Turizm Günü’nün amacı, turizmin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekerek önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Yerli ve yabancı turist için bir cazibe merkezi olan ülkemiz, farklı turizm türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Standart tatil seçeneklerinin yanı sıra termal turizm, yat turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi, kongre turizmi, dağ ve kayak turizmi, sualtı dalışı gibi alternatiflerin çoğaldığı sektörde, kültür turizmi son yılların gözde türleri arasına girmiştir. Kişilerin kültürel amaçlarla yaptıkları seyahatlerin artması sonucu doğan kültür turizmi; kültür varlıklarının anlam ve değer kazanmasına, toplumda kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması için farkındalık ve bilinç oluşmasına vesile olmuştur. Bu bağlamda müzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından biri olmuş; özellikle 20.yy başlarında seyahatlerin merkezinde yer alarak turist deneyiminin asıl öğesi haline gelmiştir. Tanımı gereği bir seyahat olgusunu içeren ve destinasyon (varış) noktasına ihtiyaç duyan turizm için en cazip noktalardan biri müzelerdir. Günümüz koşullarında değişen ve gelişen müzecilik anlayışı ile turistlerin farklı ihtiyaçlarına da cevap veren müzeler, bulundukları kentlerin cazibe merkezlerine dönüşmüştür. Kafe, kütüphane, konser salonu gibi farklı mekanlarıyla ve interaktif sergileme teknikleri, atölye faaliyetleriyle gelen misafire farklı deneyimler sunan müzeler, kültür turizminin sürdürülebilir olmasına da katkı sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

MİSAFİRLERİMİZE KEŞAN’I VE BÖLGEMİZİ TANITTIK

Aslı Avcı açıklamasını şöyle tamamladı: “Keşan Kent Müzesi olarak, özellikle 2024 yaz sezonunda kentimize gelen ve yolu Keşan’dan geçen misafirlerimize Keşan’ı ve bölgemizi tanıtırken, bölge turizminde yeni bir destinasyon noktası olma yolunda ilk adımları attık. Bundan sonra da müze olarak turizm sektörü içindeki özel konumumuzla, kentimizin tarihini ve kültürünü tanıtırken, gelen misafir sayısını arttırmak ve yılın tamamına yayılan sürdürülebilir turizm vizyonunu kentimize kazandırmak hedeflerimizin başında gelmektedir.”