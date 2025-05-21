Ülke genelinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor. MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri kapsamında Malatya Mövenpick Otelde toplantı gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine dair düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’ vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türk Mutfağı kırsaldan saraya uzanan geleneksel yaratıcı yönünü yitirmeden gelişen sarayın çok kültürlü yapısıyla toplumun etnik çeşitliliğini harmanlayan kadim bir lezzet mirasıdır. Muazzam bir medeniyete hükmeden Osmanlılar yaşadıkları kültürü Anadolu halkıyla yoğurarak, büyük bir zenginlik oluşturmuşlardır. Bu zenginlik her dinden her kültürden insanın katkısıyla mutfağımıza yansımış, yemek adları ve tarifler özeline sadık kalınarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Malatya Mutfağı da köklerini binlerce yıllık Anadolu kültüründen alan, büyük ölçüde vejetaryen unsurlar barındıran, sade ama derin bir lezzet geleneğidir. Bulgur, soğan, tuz, su ve Malatya’ya özgü bir tat olan erik ekşisiyle hazırlanan sarmalar, dolmalar, köfteler maharetli ellerde adeta bir sanat eserine dönüşmektedir. Malatya’da kışa hazırlanmak mutfakla başlar. Yazın kaynatılan bulgur, kurutulan meyveler, yapılan pekmezler ve turşular geleneği yaşatma direncini ifade eder. Yörenin tarımsal yapısı bulgur, un, süt ürünleri ve eti mutfağın temel unsurları haline getirmiştir. Bu eşsiz mutfak kültürünü tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak görevidir. Bu toprakların bereketini, geçmişin mirasını ve geleceğe umutları taşıyan bir anlam kazanmasını diliyorum” dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Türk Mutfağının köklü bir tarihi olduğundan bahsederek, “Her yıl 21- 27 Mayıs tarihler arasında ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor. Mutfak kültürümüzün yapı taşlarını oluşturan Türk Mutfağının klasik yemekleri aracılığıyla kültürler arası köprü kurmayı amaçlamaktayız. Özellikle ülkemizin 7 coğrafi bölgesi kendine özgü iklimi, tarımsal ürünleri ve kültürel geçmişiyle mutfağımıza zengin bir çeşitlilik kazandırmaktadır. Özellikle dünyada bulunan ve popüler yeme alışkanlığının yani fastfoodun dünyayı büyük ölçüde kasıp kavurduğu dönemde yerel lezzetlerin öne çıkması, fevkalade önem arz etmektedir. Tarih, kültür ve medeniyet şehri olan Malatya’nın zengin mutfağını tanıtılması da hepimiz açısından önemlidir. Bu vesileyle Türk Mutfağı Haftası nedeniyle düzenlenen programda büyük emeği geçen çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımız teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber daha güzel bir Malatya’da yaşayacağız, buluşacağız” dedi.

Düzenlenen toplantının ardından programa katılan davetliler hep birlikte Malatya mutfağına ait yemekler ve tatlılardan oluşan sergiyi gezdiler.