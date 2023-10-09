Bazı temaslar için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Tekin ve Çavuşoğlu, ziyarette iki ülke arasında eğitim alanında ilişkileri güçlendirmek ve tecrübe aktarımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, hem mirasa sahip çıkacak hem de dünya koşullarında rekabet edecek nesiller yetiştirmenin önemine işaret ederek, motivasyonlarının Kıbrıs ile Anadolu arasındaki derin bağın gelecek kuşaklara da aktarılması olduğunu söyledi.

Tekin, KKTC ile Türkiye arasında var olan ilişkileri daha da öteye taşımak için protokolün imzalandığına dikkati çekerek, "Bu coğrafyayı emanet eden ataların mirasına sahip çıkmak ve sonraki kuşakların da aynı fedakarlıkla sahip çıkmalarını temin etmek, öğretmen ve idarecilerce sağlanabilir." dedi.