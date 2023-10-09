Halikarnas Balıkçısı 50. Ölüm Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Bodrum Deniz Müzesi, Bilgi Yayınevi’nin iş birliği ile 13-14 ve 15 Ekim’de sunumlar, atölyeler, kent turları, belgesel gösterimivle yayın dünyasına kazandırılan çocuk kitabının tanıtım ve imza gününü içeren dolu dolu bir etkinlik programı paylaşmıştı. Program dâhilinde gerçekleşecek olan bir diğer ilgi çekici etkinlik ise kitaba sunuş yazısıyla katkıda bulunan Zülfü Livaneli ve kitabın editörü Özge İpek Esen söyleşisiyle yapılacak “Mavi Sürgün” özel baskısının tanıtımı olacak.

Bilgi Yayınevi, aramızdan ayrılışının 50. yıldönümünde Halikarnas Balıkçısı anısına, onun Cevat Şakir Kabaağaçlı’dan Halikarnas Balıkçısı’na dönüşme hikâyesini anlatan Mavi Sürgün kitabının ciltli, numaralandırılmış özel baskısını yaptı. Bu özel baskıya yazdığı sunuşla katkıda bulunan değerli sanatçımız Zülfü Livaneli ile baskının editörlüğünü üstlenen Özge İpek Esen’in yer alacağı söyleşi 15 Ekim Pazar günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleşecek programa katılmak isteyenlerin müze iletişim hattından kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin duyurularını takip etmek ve detaylı bilgi almakiçin Bodrum Deniz Müzesi sosyal medya hesapları takip edilebiliyor ve/ya da www.bodrumdenizmuzesi.org/duyurular/ sitesinden bilgi alınabiliyor. Ayrıca 444 00 48-4225 müze iletişim hattından müze ile iletişime geçilebiliyor.

ZÜLFÜ LİVANELİ

1946 doğumlu Ömer Zülfü Livaneli yüzlerce beste ve onlarca kitaba imzasını atmıştır. Kitapları 40’tan fazla dile çevrilmiş, ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanmıştır. Kültürel ve siyasi faaliyetleri, dünya barışına katkısı dolayısıyla 1995 yılında UNESCO İyi Niyet Elçisi olarak atanmış ve 2016 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. LegionD’Honneur nişanına sahip olan Livaneli, yazmaya, bestelemeye kısacası üretmeye devam ediyor.

ÖZGE İPEK ESEN

1995’te İzmir’de doğan Özge İpek Esen, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. 2021’de Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. Hâlâ Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora öğrencisi olan Esen, 2020’de başladığı editörlük serüvenine Bilgi Yayınevi çatısı altında devam ediyor. Altı Üstü Kitap, Toplum ve Ütopya ve K24'te röportajlarıyla yazıları yayımlanıyor.