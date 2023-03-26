Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Çorum, Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.