Uber’in her sene yayınladığı Kayıp Eşya Endeksi’ne göre, Türkiye’deki taksilerde en çok unutulan eşyaların başında kıyafet geliyor. Cüzdan, sırt çantası, kulaklık, telefon, bilgisayar da taksilerde unutulanlar arasında. Taksilerde unutulan en sıra dışı eşyaların arasında ise 5 litrelik zeytinyağı, 2 koli yumurta ve gelin duvağı yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uber, 2024 Kayıp Eşya Endeksi’ni yayınladı. Türkiye’de sarı, turkuaz, siyah ve geniş sarı taksiler ile hizmet veren Uber’in 2024 verilerine göre sene boyunca Türkiye’de toplam 2.555 eşya taksilerde unutuldu.

Uber 2024 Kayıp Eşya Endeksi’ne göre Türkiye’de taksilerde en çok unutulan 10 eşya şöyle sıralandı: Kıyafet, cüzdan, sırt çantası, kulaklık, telefon, fotoğraf makinesi, takı, dizüstü bilgisayar, tablet ve e-sigara. Taksilerde unutulan ilginç eşyalar arasında ise 5 litrelik zeytinyağı, 2 koli yumurta, koli meyve suyu gibi malzemelerin yanı sıra yer temizleme paspası, gelin duvağı gibi sıra dışı eşyalar da yer alıyor.

Türkiye’de taksilerde en çok eşya unutulan gün pazar ve en çok eşya unutulan saat aralığı 16.00 ve 17.00 iken, 19 Kasım 2023 ise en fazla eşya unutulan gün oldu. Türkiye’nin takside en çok eşya unutulan şehri ise İstanbul olarak öne çıkıyor.

Dünyada ise Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika en çok eşya unutulan ilk 3 ülke olarak yer alıyor. Brezilya ve Meksika’da en çok unutulan eşya sırt çantası olurken Amerika Birleşik Devletleri’nde ise kıyafet oldu. Unutulan ilginç eşyalar arasında ise yazılı sınav kağıtları, peruk, yüz havlusu gibi malzemeler yer alıyor.