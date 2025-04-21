İstanbul’da düzenlenen Tarım Diplomasisi Forumu’nda, Türkiye’nin küresel tarım ticaretindeki yükselişi ve uluslararası işbirlikleri masaya yatırıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da düzenlenen Tarım Diplomasisi Forumu’nda, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın başkanlığında, Azerbaycan ve Suriye Tarım Bakanlarının katılımıyla önemli bir panel gerçekleştirildi.

“Tarım Diplomasisinin Uluslararası Ticarete Etkileri” başlıklı oturumda, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, tarım sektöründe uluslararası işbirlikleri, ticari entegrasyon, sürdürülebilir arz politikaları ve gıda güvenilirliği konuları masaya yatırıldı.

https://twitter.com/ticaret/status/1914322593642934582

Türkiye’nin küresel tarım ticaretindeki yükselişi vurgulandı. 2023’te tarım ürünleri ihracatında dünya 21’ncisi olan Türkiye, küresel pazar payını yüzde 1,7’ye çıkardı. Son beş yıldaki istikrarlı artışta dış ticaret politikaları, ticaret anlaşmaları ve bölgesel işbirliklerinin büyük rol oynadığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve tarım ürünlerinin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek için bölgesel açılım stratejilerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.