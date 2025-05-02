Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı gitar bölümü öğrencileri, ‘Gitar Orkestrası Konseri’ ile müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı gitar bölümü öğrencileri,

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Gitar tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ‘Gitar Orkestrası Konseri’ büyük beğeni topladı. Konserde orkestra geniş ve zengin repertuarıyla klasik müzikten modern eserlere uzanan bir müzik şöleni sundu. Solist Sudenaz Tütüncü ve solo gitarda Ebru Beş, performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Arda Urun'un yönetimindeki gitar orkestrası etkileyici bir performans sergileyerek müzikseverlerden tam not aldı. Konserde genç gitaristler hem bireysel hem de orkestra performanslarıyla sanatseverlere adeta bir müzik ziyafeti sundu. İzleyenler konser boyunca hem duygusal hem coşku dolu anlar yaşadı. İsmail Baha Süralsan Gitar Orkestrası konseriyle müzikseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.