Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene’nin konuşmacı olduğu söyleşi programı gençlerden büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, tüm hızıyla sürüyor.

Futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakaların ve turnuvaların yapıldığı festivalde, birbirinden usta isimlerin katıldığı ‘Festival Söyleşileri’ de düzenleniyor.

Mudanya Üniversitesi’nde moderatörlüğünü Mutlu Ulusoy’un yaptığı söyleşi programına, eski Milli basketbolcu ve TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene konuşmacı olarak katıldı.

Spor kariyerini, unutamadığı anıları ve deneyimlerini gençlerle paylaşan Orhun Ene, gençlerin spor yapabilmesi, spora ulaşabilmesi için bu tür festivallerin önemli olduğunu söyledi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Orhun Ene, TOFAŞ Basketbol Takımı’nın maçlarını izlemeye herkesi davet etti.

Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından günün anısına TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene’ye plaket takdim edildi.