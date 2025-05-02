İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 26. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali kapsamında İzmir’e gelen Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı, İzmir Akdeniz Akademisi Akademi Kurulu Üyesi Goran Beus Richembergh ve Hırvat Klarnet Dörtlüsü sanatçılarını ağırladı.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 26. kez düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali için kente gelen Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı, İzmir Akdeniz Akademisi Akademi Kurulu Üyesi Goran Beus Richembergh ve Hırvat Klarnet Dörtlüsü sanatçıları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve iş birliklerinin geliştirilmesi gündeme geldi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Richembergh ve ekibini bu sene 94’üncüsü düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) davet ederek kültürel paylaşımı bu platformda da devam ettirmeyi önerdi.

Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh ise derneğin çalışmalarından bahsetti. 31 yıldır Türk kültürünü Hırvatistan’da tanıtmayı amaçladıklarını belirten Richembergh, İzmir’in kardeş kenti olan Hırvatistan’ın Split şehri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.