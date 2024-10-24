TUSAŞ'a yönelik saldırıyı Dünya Türk Birliği Başkanları da lanetledi. Verilen mesajlarda başsağlığı dilendi.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Türkiye'yi sarsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını Dünya Türk Birliği Başkanlarıda yaptıkları açıklamalarla lanetledi. Yapılan açıklamalarda başsağlığı mesajları da yer aldı.

'TERÖRE VE ONUN DESTEKÇİLERİNE LANET OLSUN'

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, "Savunma sanayimizin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar "Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Üretim gücümüzü sekteye uğratmaya teşebbüs eden, ülkemize ve savunma sanayimize zarar veren hainler, bu girişimlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi

Dünya Türk Birliği İzmir İl Başkanı Erkan Çakıllı, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, terörle mücadelede devletin sonuna kadar yanında olacaklarını belirterek, "Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklama yaptı.

Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanı Cafer Sarı, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun." dedi.