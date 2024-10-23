Kurulduğu günden bu yana sivil toplumun gelişimine katkı veren Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 3 Aralık'ta gerçekleşecek Paylaşma Günü çerçevesinde bağışçılık ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de STK’ların güçlenmesine katkı sunan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 2020 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı desteklemek amacıyla Paylaşma Günü'nü düzenliyor.

Paylaşma Günü'nün önemine ilişkin bir açıklama yapan TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, “Paylaşma Günü ile amacımız, toplumsal dayanışmanın ve cömertliğin toplumun her kesiminde yaygınlaşmasını sağlamak. Bu gün, yalnızca bağışçıları değil, zamanını, bilgisini ve kaynaklarını paylaşarak topluma katkı sağlamak isteyen herkesi bir araya getiriyor. Miktar değil, yarar önemli. Küçük katkılar, büyük değişimler yaratabilir. Türkiye'de toplumsal bağları güçlendiren bu tür hareketlerin daha da yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Paylaşma Günü’nün, TÜSEV’in bağışçılık ve gönüllülüğü teşvik ederek toplumsal dayanışmayı güçlendirme misyonunun bir parçası olduğunu belirten Kotan, “Bu kampanya, STK'ların görünürlüğünü artırmayı ve bağışçılık bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. İnsanların varlıklarını, zamanlarını ve uzmanlıklarını paylaşmalarını ve bu sayede toplumsal dayanışmayı güçlendirme çağrısı yapıyoruz. PaylaşmaGünü’nde, bireyler, STK’lar, özel sektör kuruluşları, eğitim kurumları ve daha pek çok paydaş toplumsal gelişime katkı sunan çalışmalarını başta sosyal medya kanalları olmak üzere yaygınlaştıracaklar. Cömertliğin ilham veren örneklerinin #PaylaşmaGünü etiketiyle yaygınlaştırılacağı gün boyunca etiketin binlerce kişiye erişmesi hedefleniyor" diye konuştu.