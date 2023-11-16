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Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nin 'Keşan Gazetecilik Vefa' ödüllerine katkı sağlayan Helvacıoğlu’na plaketi Erdoğan Demir ve Orçun Oğuz tarafından takdim edildi.EDİRNE (İGFA) -Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Yönetimi tarafından Keşan’da düzenlenen Gazetecilik-Vefa ödüllerine katkı veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi.

Şube Başkanı ve İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir ile Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Necmi Sezer’i makamında ziyaret ederek ödül törenine sağladığı katkı dolayısıyla kendisine plaket takdim edilerek, teşekkür edildi.

Başkan Helvacıoğlu ise basının teşekkür ödülüne layık görüldüklerini belirterek, “Geçtiğimiz Ocak ayında Keşan Belediyesi ve Türkiye Yerel Basın Birliği işbirliğinde düzenlediğimiz Keşan Vefa Ödülleri sonrasında teşekkür ziyaretine gelen birliğimizi ağırladık. Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Başkanı Erdoğan Demir ve Yardımcısı Orçun Oğuz’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Şehrimizde haber almamızı sağlayan, sorunları görmemiz ve çözmemize yardımcı olan, Keşan'ımızın tanıtıma destek veren ve değer üreten gazetecilerimize teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz" diye konuştu.