Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı. İşçi, gazeteci ve gemi adamı sayısında “en az 5” şartı “en az 3” olarak düşürüldü. Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile önemli değişiklikler yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek yönetmelik, ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasını zorunlu kılan şartları esnetti.

Buna göre daha önce en az 5 gazeteci çalıştıran iş yerlerinde ücret ve ikramiyelerin banka üzerinden ödenmesi zorunluyken, bu sayı “en az 3 gazeteci” olarak değiştirildi.

En az 5 gemi adamı çalıştıran iş yerlerindeki ödeme zorunluluğu, “en az 3 gemi adamı” olarak güncellenirken, ücret, prim ve ikramiye ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması için gereken minimum işçi sayısı, 5'ten 3'e indirildi.

Küçük ölçekli iş yerlerinin banka ödeme sistemine geçişini kolaylaştırmayı ve kayıt dışı ödemeleri azaltmayı amaçlayan yönetmeliğin yayım tarihini takip eden ayın başında, yani 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe gireceği bildirildi.