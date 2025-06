New York Türkevi, tarihinde ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Turkish American Arts Society of New York (TAASNY) tarafından sahnelenen “Monologlar”, amatör ve profesyonel oyuncuları buluşturan etkileyici performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.Özlem Özgüt Yörekli -abdpost.com / ABD (İGFA) - New York Türkevi, TAASNY’nin düzenlediği “Monologlar” tiyatro oyunuyla sanatseverleri ağırladı. Etkinlik, Türkevi’nde sahnelenen ilk tiyatro oyunu olarak tarihe geçti.

TAASNY’nin 10 haftalık atölye çalışmalarının ürünü olan oyun, profesyonel oyuncularla atölye öğrencilerini aynı sahnede bir araya getirdi.

Yönetmenliğini Bedirhan Sezer’in üstlendiği, yönetmen yardımcılığını Kutay Manfurat’ın yaptığı oyunda, TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, Ayten Ölmez, Metin Şentürk, Aynur Ölmez ve Zeynep Tuncer gibi isimler rol aldı. Amatör oyuncuların kısa sürede gösterdiği gelişim ve sahnedeki özgüven, izleyicilerden tam not aldı.

“SANAT, KENDİNİ TANIMA YOLCULUĞU”

TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, yaptığı açıklamada, Türkevi’nde ilk kez tiyatro oyunu sahnelemenin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, 10 hafta boyunca mesai sonrası çalışan arkadaşlarımızla bu anı oluşturmanın umut verici olduğunu söyledi.

Yönetmen yardımcısı Kutay Manfurat ise, “Atölye süreci, sadece tiyatro eğitimi değil, kendini tanıma ve ifade etme yolculuğuydu. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz” dedi.

Yönetmen Bedirhan Sezer, “Monologlar”ın yedi farklı karakterin yaşam, ölüm ve vicdan temalı içsel çatışmalarını ele aldığını belirterek, “‘Ne zaman öleceğini asla bilemezsin’ fikriyle, hayatın her anını dolu dolu yaşama mesajı veriyoruz. Shakespeare’ten Hamlet ve Lady Macbeth, Cyrano de Bergerac’tan özgün karakterlere uzanan bir repertuvarla seyirciyi derin bir yolculuğa çıkarıyoruz” diye konuştu.

Yüksek ilgi gören oyun, izleyicileri hem eğlendirdi hem düşündürdü. Sanatseverlerin ayakta alkışladığı performansın ilerleyen tarihlerde Türkevi’nde yeniden sahnelenmesi planlandığı kaydedildi.