Mersin Erdemli'de denize sıfır yer alan ağırlığı deniz ürünleri olan ÜLFET, adlı yepyeni bir mekan unutulmaz ses getirecek dev konserlere ev sahipliği yapacak.MERSİN (İGFA)- Bayramın 1'nci günü şarkıcı Mehtap Yılmaz ve bayramın 2'nci günü de şarkıcı Serra Arres ile mekana gelenlere özel bir gece yaşatmayı hedefleyen ÜLFET, unutulmaz bir bayram yaşatmayı hedefliyor. Yabancı şarkıcılar da ielrleyen dönemde mekanda sahne alacak. Bu sayede ÜLFET, Mersin'de büyük ses getirmeyi hedefliyor.

Mekanın sahibi ve isletmecisi Mehmet Gök, bayram için programlarını yaptıklarını söylerken,"Mutfagımıza ve aşcılarımıza güveniyoruz.İnanılmaz lezzetleri tatları misafirlerimize sunacağız. Keyifli vakitler geçirmeniz için kaliteli ekibimiz ile sizlere hizmet vereceğiz. 2 unutulmaz konser ile size 2 bayram yaşatacağız" dedi. Özel mekanda davet, iş yemekleri, event, doğum günleri ve özel günler gibi etkinlikler için 350 kişilik restaurant&beach alternatifleri de bulunuyor.