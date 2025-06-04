Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uluabat Gölü’nde usulsüz su ürünleri avcılığına karşı gerçekleştirdiği denetimlerde 3 kişiye 52 bin TL ceza keserken, 346 kilogram sazan balığını doğal yaşama geri kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Uluabat Gölü’nde 20-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Balık çeşitliliğini korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla suda ve karada gerçekleştirilen devriyelerde, usulsüz avcılık yapan 3 kişiye “Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet” suçundan toplam 52 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 346 kilogram canlı sazan balığına el konularak Uluabat Gölü’ne geri bırakıldı.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/1930194519099642253

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Alınan bilgiye göre denetimler sırasında, S.K. (E-1987) adlı şahsın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 yıl, “Hırsızlık” suçundan ise 10 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi ve cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı paylaşımda, kentin doğal güzelliklerini ve ekolojik dengesini koruma çalışmalarının azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.