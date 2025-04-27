Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, ünlü sanatçı Kenan Doğulu’yu Manisalılarla buluşturdu. On binlerce Manisalının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla meydanı dolduranları coşturdu. Enerjisi ve sahne performansıyla festivale damga vuran sanatçı, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - ‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla bu yıl 485’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, hafta boyunca birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Festival kapsamında, Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Meydanı dolduran sevenlerini “Bumaya” şarkısıyla karşılayan Doğulu, konser boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Enerjisi ve sahne performansıyla festivale damga vuran sanatçı, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Doğulu, Manisalılara seslenerek, “Sevgili küçükler, kıymetli büyüklerim, güzel Manisa’mın güzel insanları; hepiniz hoş geldiniz. Yüzyıllara dayanan bu köklü geleneğin, elbette bu yıl da coşku dolu geçeceğinden emindik. Bu güzelliği bize yaşatan, emeğiyle katkı sunan herkes için sizlerden büyük bir alkış istiyorum” dedi.

Alanı dolduranlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Yüreğinde vatan, millet, Atatürk sevdası olan çok sevdiğim Manisalı hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Buradan o kadar güzel görünüyorsunuz ki bu gülen yüzünüz, bu ışıldayan gözleriniz asla solmasın. Ben biliyorum ki bu ışıltıyı bir çift mavi gözden alıyoruz biz. Çünkü bize en büyük emanet olan Atatürk’ün Cumhuriyetini, ilke ve inkılaplarını savunacak olan Mustafa Kemal’in askerleri işte burada. İyi ki varsınız. Bu akşam çok eğlenin, ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” dedi.

“Bu akşam beni değil Kenan’ı dinlemek istiyorsunuz biliyorum” diyen Başkan Zeyrek’in “Kenan’cım nasıl Manisa” sorusuna, Kenan Doğulu, “Harika, şahane, müthiş hissediyorum” yanıtını verdi. Doğulu, Zeyrek’i sahneden uğurlarken, “Zor günlerden geçiyoruz, hepimize Allah kolaylık versin. Onların da işi çok zor. Düzelecek her şey, merak etmeyin. Çok güzel olacak inşallah. Size harika şarkılar seçtim. Eski yeni bir sürü şarkı” ifadelerini kullandı.

Doğulu, ‘İlk Adımı Sen At’, ‘Rüya’, ‘Ara Beni Lütfen’, ‘Aklım Karıştı’, ‘Baş Harfi Ben’, ‘Gelinim’ gibi sevilen parçalarını seslendirerek, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.