Bursa'nın teknoloji ve inovasyon merkezi ULUTEK Teknopark'ta gerçekleşen konferansta, e-ticaretin başarı stratejileri ele alındı.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark bünyesinde bulunan firmaları bilgilendirme amacıyla düzenlediği etkinlikte, E-Ticaret ve İhracat Danışmanları Serkan Akarsu ve Yasin Ölmez’in konuşmacılığında Amazon ile Global E-Ticaret ve E-ticarette Pazarlama ve Markalaşma konularında iş dünyasındaki değişen trendlere ve fırsatlara dair katılımcılara önemli bilgiler sunuldu.

Amazon ile Global E-Ticaret konusunda katılımcıları bilgilendiren Serkan Akarsu, Amerika'da Amazon üzerinden ticaretin yol haritasına dair önemli ipuçları paylaşarak pazar analizi, yatırım planı, yasal altyapı ve teşvik konularında katılımcıları bilgilendirdi. Yasal altyapının önemine vurgu yapan Akarsu, "Hangi ülkede iş yapılırsa yapılsın, şirket kurmadan işe başlamayın" uyarısında bulundu. Teşviklerden faydalanmanın önemine değinen Akarsu, " Özellikle, e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik sağlanan vergi indirimleri, kredi ve hibe imkanları gibi teşvikler, sektördeki aktörlerin daha sağlam bir temel üzerinde büyümelerini sağlıyor." dedi. E-ticaretin küresel boyutta sağladığı fırsatlara değinen Akarsu, "Çok büyük bir pazar var ve bu pazarda hepimize yer var. Önemli olan pazar analizini doğru yaparak doğru satış gerçekleştirmek" ifadelerini kullanarak ürünlerin dünya genelinde satışını hedeflemenin satış ve pazarlama konularında daha başarılı olduğunu vurguladı.

MARKALAŞMA VE UZUN VADELİ BAŞARIYA DEĞİNİLDİ

Markalaşmanın e-ticaretteki kritik önemine dikkat çeken Yasin Ölmez, piyasada birçok rakip firmanın bulunduğunu ve benzer kalitedeki ürünleri daha uygun fiyata üretebilme imkanına sahip olduklarını belirtti. Asıl farkı yaratan unsurun markalaşma olduğunu vurgulayan Ölmez, "Ucuza üretebilirsiniz, ama markalaşma olmadan uzun vadeli başarı mümkün değil" sözlerini kullanarak markalaşmanın satış stratejilerindeki kilit rolüne işaret etti. Ölmez, e-ticarette markalaşmanın, müşteri sadakati oluşturmak, güvenilirlik sağlamak ve rekabetçi avantaj elde etmek için önemli olduğunu vurguladı. Kaliteli bir ürün veya hizmet sunmanın yanı sıra, marka imajının oluşturulması ve sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.