Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, herkesi çocukların geleceğini güvence altına almak için iklim eylemi sözü vermeye davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - UNDP Türkiye, herkesi iklim konusunda eyleme geçmek için söz vermeye davet ediyor.

21 Mart’ta dünya çapında iklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak için başlatılan “Hava Durumu Çocukları” (Weather Kids) kampanyası kapsamında UNDP Türkiye, şimdi de 22 Nisan Yeryüzü Günü’nü geride bıraktığımız bu haftada herkesi hareketin bir parçası olmaya davet ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladığımız bu dönemde çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için herkes kampanya web sitesini (www.weatherkids.org/tr) ziyaret ederek iklim eylemi sözü vermeye davet ediliyor.

İklim konusunda eyleme geçmek için bugünden harekete geçenler, hayatlarındaki çocukların adına imza vererek gelecek için önemli bir adım atıyor.