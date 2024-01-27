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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hazırlanan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başardı. Müzeyi ziyaret eden Kanatsız Kuşlar kitabının dünyaca ünlü yazarı Louis de Bernieres, anı defterine “Louis de Bernieres de buradaydı. Dedem Çanakkale’de askerdi.” notunu yazdı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesinde bulunan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” iki haftada ziyaretçi akınına uğradı.

Erciyes Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin 20 yıllık birikiminden oluşan, 6 bin 400 parça savaş malzemesiyle 4 bin Çanakkale kitabı ve bir kütüphanenin yer aldığı müzeye 7’den 70’e her yaştan ziyaretçi geliyor.

Müzenin misafirleri arasında İngiliz roman yazarı Louis de Bernieres de yer aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Fethiye'nin Eskibahçe köyünde yaşayan Philothei isimli Rum kızı ile İbrahim isimli Türk genci arasındaki aşk eksenindeki kitabı yazan Louis de Bernieres, müzeyi gezerek birbirinden değerli objeleri görme imkanı buldu.

İNGİLİZ YAZAR ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Müzedeki anı defterine “Louis de Bernieres de buradaydı. Dedem Çanakkale’de askerdi.” notunu düşen Louis de Bernieres, müzeye tam not verdi.

“O ANLARI YAŞADIK”

Yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini kazanan müzeyi gezen üniversite öğrencisi Elif Öztürk, “Bu müzede o ortamı yaşatan, bu araştırmada, yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sanki yeniden o anları yaşamış gibi, savaş ortamında bulunmuş gibi çok şey hissettik.” dedi.

TALAS BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Bir başka üniversite öğrencisi Gökay Gök ise, “Müzemiz içerdiği tarihi detaylarla çok güzel. Müzede emeği geçen Ahmet Hocam ve Talas Belediyesine, bu değerli müzeyi milletimize kazandırdığı için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“ÇANAKKALE’YE GİDEMEYENLER BURAYA GELEBİLİR”

Bir diğer ziyaretçi Zeynep Sezer de “Çanakkale’ye gidemeyen insanlar buraya gelip eserleri görebilirler. Çok güzel eserler var. Rehberlik de çok güzel. Teşekkür ederim” şeklinde görüşlerini iletti.

Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan müzeyi ziyaret etmek isteyenler 10.00-18.00 saatleri arasında gezebilir.