Efes Selçuk’un narıyla ünlü köyü Zeytinköy’de düzenlenen “Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği” ile üreticinin yüzü güldü, şenliğe katılan yurttaşlar Hüseyin Turan Konseri ile doyasıya eğlendi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin üreticiyi desteklemek, kentin tarımsal zenginliğini tanıtmak amacıyla düzenlediği Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, Zeytinköy Muhtarı Hüseyin Karadağ ve üreticilerle birlikte yaptığı nar hasadı ile başladı.

Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu’nun eşliğindeki festival korteji ile şenlik alanına giren Başkan Ceritoğlu Sengel üretici, gıda ve el sanatları stantlarını ziyaret etti.

ZEYTİNKÖY BU ŞENLİĞİ HAK ETTİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şenliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019’dan bu yana Türkiye’de ve dünyada meydana gelen olumsuz gelişmeler nedeniyle Zeytinköy’de bir nar şenliği düzenleyemediklerini belirterek; “Zeytinköy’de Ege Bölgesi’nin en kaliteli narları üretiliyor. Zeytinköy, ihracata yönelik ilk nar hasadının olduğu yerdir. İşte bu yüzden de biz Zeytinköy’de bir nar şenliği yapmayı çok istedik. Bu süreçte şehitlerimiz oldu, koronavirüs salgını başladı. Geçen yıl bir maden faciası ile karşı karşıya kaldık. Birçok olumsuzluğu ancak bir arada durarak hafifletebiliriz diye düşündük. Zeytinköy bu şenliği çoktan hak etti” dedi.

Narın bir bereket sembolü olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Nar kıymetlidir. Ama Zeytinköy üreticisi sayesinde de daha da kıymetlidir. Sonunda bu şenliği düzenleyebildiğimiz için, sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Zeytinköy doğal güzellikleriyle, üreticisiyle, bir arada yaşama kültürünü gösterişiyle çok kıymetlidir. Güzel, bereketli ve Zeytinköy’ün narına yakışan bir şenlik olsun. Daha nice şenliklere…” dedi.

TOPRAKLARI BEREKETLİ, ÜRETİCİSİ ÇALIŞKAN

Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar şenlikte yaptığı konuşmada; Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği’nin yıllarca sürmesini dilediklerini belirterek; “Narın Efes Selçuk’ta 25 yıldır üretildiği bilgisini aldım. Selçuk çok verimli, çok üretken bir yer. Toprakları bereketli, üreticisi çalışkan. Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliğimiz hepimize kutlu olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Zeybek Gösterisi ile şenliğe renk kattı.

HÜSEYİN TURAN TÜRKÜLERLE ŞENLİĞİ ŞENLENDİRDİ

Nar üreticisini desteklemek, Zeytinköy narını tanıtmak amacıyla düzenlenen şenlikte “En Güzel Nar Yarışması düzenlendi. Başkan Ceritoğlu Sengel, yarışmada dereceye giren üreticilere ödüllerini, Zeytinköy’de nar üretimini başlatan Osman Yalçın ve protokol üyeleri ile birlikte verdi. En Güzel Nar Yarışması’nın Üçüncüsü Fehmi Dinç, İkincisi Oğuzhan Önal olurken birincilik ödülüne Yiğitcan Okumuş layık görüldü. Zeytinköy’ün ilk nar şenliğinde Efes Selçuk’un yanı sıra çevre ilçelerden gelen katılımcılar Hüseyin Turan Konseri’nde türkülerle eğlendi.