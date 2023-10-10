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Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel etkinliklerin de düzenleneceği BerKM’de konser ve tiyatro gösterileri de yapılacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Konser serisinde 24 Ekim saat 21.00’de Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenleri, 26 Ekim saat 21.00’de İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne alacak. 28 Ekim saat 21.00’de Şef Derya Çakı’nın yönetiminde Bergama Belediyesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği konseri, 29 Ekim saat 21.00’de Şef R. Oğuz Özvardar yönetiminde Yaşamboyu Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri verilecek. 27 Ekim saat 21.00’de Çanakkale Sanat Tiyatrosunun “Atatürk” konulu gösterisi sahne alacak.

6 Ekim ’de yayınlanan “Afacan Deniz ve Sevimli Arkadaşları” çocuk tiyatrosundan sonra 11 Ekim Çarşamba “Paraya Hayır!” gösterisi sergilenecek. 21 Ekim Cumartesi “Hayvanlar Çiftliği” çocuk tiyatrosunun sergileneceği BerKM’de 31 Ekim’de “Kamp Ateşi” oyunu sahne alacak.

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