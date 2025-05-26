Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, 25 Mayıs Pazar günü sona erdi. Urla’da bu sene ilk kez düzenlenen festival 3 gün boyunca söyleşi, atölye, ustalık sınıfı, tadım etkinlikleri ve film gösterimleri etkinliklerine ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) -“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez hayata geçirilen Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, üçüncü günde düzenlenen etkinliklerle noktalandı.

Katılımcıları gastronomi ve sinema odaklı birçok etkinliklerle buluşturan festivalin son gününde Açık Perde Kısa Film Seçkilerinden; “Yağmurlu Kentin Altın Suyu: Çay, Suriye Mutfağı: İstanbul’da, Kargı, Apicus’un Sofrası, Yerüstü Yeraltı, Sinema ve Mutfak Kültürü, Kargı, Şehr-i Lezzet, Makarna ya da Mutluluk Üzerine, Apicus’un Sofrası” filmlerinin gösterimleri yapıldı.

Giovanni’s Smyrna ve SIDEWAYS filmleri de festival katılımcılarının beğenisine sunuldu.

Festivalin son gününde de birçok söyleşiye düzenlendi. Yönetmen Söyleşisi’nde Prof. Dr. Ragıp Tarancı, Yerel Gastronomi Ve Yerel Eşlikçiler etkinliğinde Meriç Sever, Gastronominin Görselliği etkinliğinde Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay ve Doç. Dr. Ahmet Uhri, Umursayan Bir Flanör İle Beyoğlu'nun İzinde etkinliğinde Umut Talu, Başroldeki Mutfaklar etkinliğinde Serdar Akar, Erkan Can, Ebru Korali, Güven Kıraç, Pıeter Bruegel’in “Karnaval Ve Oruç Arasındaki Savaş” Tablosu Üzerine etkinliğinde İsmail Ertürk, Ahmet Güzelyağdöken ve Yan Yollar Ve Karşılaşmalar etkinliğinde de Erkan Can, Güven Kıraç, Ceylan Ertörer Diaz ve Ercan Kesal festival katılımcılarıyla bir araya geldi.

Sine Sınıf etkinlikleri kapsamında ise Fadik Sevin Atasoy’un katılımıyla “Oyunculuğa Bütünsel Yaklaşım” etkinliği düzenlendi. Ayrıca Sine Ustalık Sınıfı etkinliğinde de Yeşim Ustaoğlu festival katılımcılarıyla bir araya geldi.

Festivalin son gününde de “Tasty Cinema” ile katılımcılar, film izleme deneyimini çoklu duygularla zenginleştiren özgün bir etkinliğe katılma fırsatı buldu.