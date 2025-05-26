Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile beraber tedavi süreci devam eden küçük taraftar Gürsulu Hızır Ali’yi ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile beraber Gürsu'da tedavi gören minik taraftar Hızır Ali'yi ziyaret ederek destek oldular.

Gürsu'da gerçekleşen ziyarette Başkan Işık ve Başkan Çelik, Hızır Ali'nin babası Yusuf Bey'den tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Bursaspor Başkanı Çelik, tribün liderleri ve taraftarların Hızır Ali'ye destek olduğunu belirtti.

Gürsulu Minik Taraftara desteklerinden dolayı başta Bursaspor Başkanı Enes Çelik olmak üzere hem kulübe hem de taraftara çok teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, süreci kulüple beraber takip ettiklerini belirtti.