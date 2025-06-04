Bayram tatili öncesinde sürücüler için araç bakımı kadar sigorta poliçelerindeki arıza teminatı da büyük önem taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bayram tatilinde artan trafik yoğunluğu ve sıcak hava koşulları, araç arızalarını ve kazaları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle sürücülerin yola çıkmadan önce şu kontrolleri mutlaka yapması öneriliyor:

Motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu ve silecek suyu seviyeleri kontrol edilmeli.

Lastiklerin diş derinliği ve hava basınçları mevsim koşullarına uygun olmalı.

Akü durumu, farlar, sinyaller ve fren lambaları çalışır durumda olmalı

Stepne, kriko ve bijon anahtarı gibi temel yol ekipmanları eksiksiz olmalı.

RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, özellikle aracıyla bayramda yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunurken, “Bayram sevincinizi kesintisiz yaşamak için, her türlü riski güvence altına alan bir poliçeye sahip olmak büyük önem taşıyor. Yola çıkmadan önce poliçenizi kontrol edin, haklarınızı gözden geçirin.” dedi.

“Uzun yolculuklarda, mekanik bir arıza nedeniyle yola devam edememek ya da ikametinize uzak bir noktada servis ihtiyacının doğması gibi riskli durumlar can sıkıcı olabilir.” şeklinde konuşan Asker “Böyle anlarda "Başımıza bu da mı gelecekti?" dememek için, poliçenizde yer alan arıza onarımı teminatı çok büyük avantaj sağlar. Bu teminat, yedek parça ve işçilik masraflarını karşılayarak güvenliğinizi ve konforunuzu garanti altına alır.” şeklinde devam etti.

ARIZA TEMİNATI İLE YOLDA KALMAYA SON

Ancak tüm bu kontroller yapılsa bile, sürücüler sürpriz arızalarla yolda kalabiliyor. RS Assurance’ın sunduğu arıza güvencesini sağlayan bazı sigorta poliçeleri veya arıza güvence programları ile yol yardımdan araç arıza onarımına kadar kapsamlı çözümler sunuluyor.